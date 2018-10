Sulz a. N. Über viele Jahre Gesicht gezeigt

In seiner Predigt stellte er die Frage: "Was ist deine Mission?". In der heutigen Zeit könne jeder seine eigene Mission, also seinen Auftrag, finden.

Dabei gehe es nicht nur um die Missionsgebiete. In der Kirche gebe es vielfältige Möglichkeiten sich hier bei uns einzubringen.

Nach dem Gottesdienst bat er Carolin Schreiner, Gerd Scherrmann, Philipp Harter und Mirco Schröder zu sich an den Ambo. Drei von ihnen versahen im Gottesdienst den Altardienst, aufgrund einer Sportverletzung war es Philipp Harter nicht möglich, als Ministrant am Gottesdienst mitzuwirken.