Sulz a. N. Tragödienstadl hat ein Herz für schwerkranke Kinder

Alex Häring konnte am Samstag, nachdem der letzte Vorhang gefallen war, 2200 Euro an Rosemarie Steurenthaler vom Förderverein überreichen. Damit steigt die bisherige Spendensumme von 94 100 Euro auf 96 300 Euro an. In den kommenden Theaterwochen 2019 oder 2020 durfte die magische Grenze dann erreicht sein.

Die Bereitschaft für den "Förderverein für krebskranke Kinder" zu spenden, sei gleichbleibend, betont Alex Häring, Vorsitzender des Tragödienstadls.

Seine Bilanz zur Theaterwoche fällt positiv aus, obwohl gleich zwei Ausfälle gab. Hans-Jürgen Kronbiegel musste überraschend ins Krankenhaus und Sarah Bühner, die bei der Premiere noch als Tochter Nathalie zu sehen war, bremste eine Blinddarmoperation aus. Da war guter Rat teuer. Mit Leonie Dreiwurst wurde eine tolle Nachbesetzung gefunden. Innerhalb weniger Tage war die Schülerin spielbereit und wirkte bei drei Aufführungen mit.