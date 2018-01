Sulz a. N. Touren mit allen Schwierigkeitsgraden im Programm

Mehrfach sind die Veranstaltungen vernetzt, damit Eltern mit Kindern bei den Mittwochswanderern, Mittwochswanderer an Sonntagstouren und umgekehrt teilnehmen können. Dies gilt besonders für den Besuch eines Projekts "Burgenbau im Mittelalter" und den Besuch einer Höhle. Für diesen Ausflug steht ein Bus bereit.

Die Mittwochswanderer erwartet unter anderem ein Besuch der Mönchshofsägemühle bei Pfalzgrafenweiler, eine Bodenseefahrt sowie eine Städtetour. Vorgesehen ist auch ein Besuch auf dem Testturm in Rottweil.

Der Geselligkeit dienen darüber hinaus das Frühlingsfest an der Steingartenhütte mit Kinderolympiade, der Bilderabend und die Waldweihnacht. Dem immer mehr an Bedeutung gewinnenden Thema "Gesundheit" trägt der Sulzer Albverein Rechnung: Agnes Utzler bietet als zertifizierte Gesundheits-Wanderführerin Halbtagestouren im Nahbereich Sulz an.

Alle Veranstaltungen werden durch Veröffentlichungen in den Mitteilungsblättern und den Tageszeitungen bekannt gemacht. Auch im Anschlagkasten an der Brühlstraße sowie in der Volksbank und der Kreissparkasse hängen Ankündigungen.