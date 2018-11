Sulz a. N. Tiere müssen 2018 im Stall bleiben

Das 60-jährige Vereinsbestehen im nächsten Jahr soll nicht mit einem großen Fest begangen werden, ist sich die Vereinsführung einig. Es sollen vielmehr mehrere Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt stattfinden.

Das Sommerfest wird dann im größeren Rahmen wieder in der Zuchtanlage gefeiert. Vorgesehen ist ein Countryabend oder ähnliches am Samstagabend. Parallel startet ein Malwettbewerb mit verschiedenen Gewinnern in den einzelnen Altersstufen an der Fischinger Ganztagsgrundschule.

Nach langer Zeit soll im Herbst auch wieder eine Vergleichsschau mit verschiedenen Kleintierzuchtvereinen in der Fischinger Turn- und Festhalle veranstaltet werden. Dabei machen die ausstellenden Kleintierzuchtvereine, die mit der selben Anzahl an Tieren antreten, den Sieger unter sich aus. Für Einzeltiere wird es auch wieder die begehrten Neckarbänder geben.