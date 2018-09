Sulz a. N. Tiefe der Radierung

Sulz-Glatt. Am Sonntag lud Reinhold Kälberer, ein Sohn des Malers Paul Kälberer, zu einer Druckvorführung von Radierungen ein. Die Kunststiftung bietet während der Öffnungszeiten der Sommerausstellungen Sonderveranstaltungen an, um das Vermächtnis des Malers Paul Kälberer in der Region in Erinnerung zu halten.