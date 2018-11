Sulz a. N. Teufel favorisiert Stipendium-Modell für junge Lehrer

Teufel will darauf drängen, dass es an der Autobahn (A 81) mehr Park-and-Ride gibt. Auf den bestehenden herrsche Platzmangel. Handlungsbedarf sieht er auch in der Pflege. Noch sei die Familie der größte "Pflegebetrieb", das werde sich aber ändern. Neben einer hohen Belastung werde der Pflegeberuf auch schlecht bezahlt. In Baden-Württemberg sollte es eine einheitliche Bezahlung geben.

Für den Parteitag in Hamburg hat die CDU in Baden-Württemberg den Antrag formuliert, ein gesellschaftliches Jahr für Jungen und Mädchen einzuführen. "Ich stehe dahinter", sagte Teufel, er habe dafür auch Unterstützung aus der Wirtschaft bekommen. Er hofft, dass das Thema in Hamburg aufgenommen wird. Ein Ergebnis könnte auch sein, dass das freiwillige soziale Jahr gestärkt werde.

Die Halbzeitbilanz der grün-schwarzen Regierungskoalition sieht für Teufel "passabel" aus. Bei den Schulden könnten 500 Millionen Euro getilgt werden.