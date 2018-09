Sulz a. N. Tanzen in Linien

Kurs "Smartphone und Grundlagen für Android" startet am Mittwoch, 19. September, um 18.30 Uhr. Es werden praxisorientierte Grundlagen des Smartphones vermittelt. Sicherheit und Datenaustausch werden ebenfalls an verschiedenen Beispielen erklärt.

Die "YoungGo-Walking-Gruppe" startet am Mittwoch, 19. September, um 18.30 Uhr. Der Sport-Bewegungsverstärker biete eine Möglichkeit, neben Kraft und Ausdauer zusätzlich die Tiefenmuskulatur und koordinativen Fähigkeiten zu trainieren. Der YoungGo-Sport-Bewegungsverstärker eigne sich für Jung und Alt. Durch das Impulse-Reflex-Training werde die Mobilität gefördert.

Der "Line Dance"-Kurs startet ebenfalls am Mittwoch, 19. September, um 20 Uhr im Café Ambiente. Line Dance ist für Tänzer jeden Alters geeignet. Es wird Ausdauer, Koordination, Konzentration und die Beweglichkeit des Körpers trainiert. Line Dance wird, wie der Name schon sagt, in Linien neben- und hintereinander getanzt. Es sind festgelegte, sich wiederholende Schritte und Figuren, die synchron von der Gruppe getanzt werden.