Sulz a. N. SWR berichtet über Storchen-Beringung

Stadtbrandmeister Eugen Heizmann fährt die Drehleiter an der Kilianskirche hoch. Bei 23 Metern stoppt er sie: Manfred Bartler aus Bad Dürrheim steht neben ihm im Korb sowie ein Reporter vom SWR.

Bartler beringt ehrenamtlich den Storchennachwuchs. In Mühlheim war es nun an der Zeit: In vier Wochen sind die jungen Störche flügge, dann wäre es zu spät. Mitte August geht es dann schon ab in den Süden. Welche Route die Störche einschlagen, soll mit Hilfe der Beringung festgestellt werden.

Bartler knipst den halbschaligen Ring, weil es ein ungerades Jahr ist, an den linken Fuß. DERF ist die Bezeichnung: Das steht für Deutschland und die Vogelwarte Radolfzell. Welche Flugroute ins Wintergebiet die Mühlheimer Altvögel nehmen, ist nicht bekannt. Deren Ringe seien zu sehr verschmutzt.