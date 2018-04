Sulz a. N. Sulzer Schwan mitten im Verkehr

Also nichts wie hin. Unterhalb er Kläranlage auf dem Radweg kam schon eine Frau entgegen. "Es sind nur noch drei", sagte sie. Der vierte war aber nicht weit entfernt. Es war der an seinem noch gräulichen Federkleid zu erkennende Sulzer Jungschwan. In der Strömung hat er sich etwas abreiben lassen.

Jetzt darf man raten: Welche Schwäne gehören eigentlich zusammen? Das war so leicht nicht zu erkennen. Weil Schwäne gern Paare bilden, musste jedoch einer noch fehlen. Richtig: Der brütete pflichtbewusst in seinem Nest.

Es kursieren diverse Schwanengeschichten in der Stadt. So hört man, dass die zwei Sulzer Schwäne immer wieder mal bei der Wäscherei anklopfen und um Futter betteln. Dem sollten man aber grundsätzlich nicht nachgeben. Füttern schadet, und nicht nur den Schwänen. Diese sind auch schon beobachtet worden, wie sie Autos traktierten – nicht gerade zur Freude der Besitzer. Also auch beim Parken in Neckarufernähe gilt: "Vorsicht Schwäne".