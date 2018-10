Sulz a. N. Sulzer Apfelfest mit Probiermeile

Sulz. Ein Arbeitskreis hat die Veranstaltung vorbereitet. Das Programm steht nun weitgehend. Es können aber noch Aussteller mitmachen.

Hans-Ulrich Händel, Beauftragter für Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung, versteht die Veranstaltung auch als Dankeschön an die zahlreichen Helfer, die die Äpfel für den Sulzer 3-Täler-Saft zusammengelesen haben. Am 28/29. September ist das Obst bei der Getränkehandlung Maier abgeliefert und anschließend in Weilstetten bei der Firma Stingl gepresst worden. Karl Götz war an dem Vorhaben maßgeblich beteiligt. Mit dem Sulzer Obst- und Gartenbauverein hat sich ein Hersteller gefunden. Verkauft wird der Saft von "Unser Laden" in Sigmarswangen und der Getränkehandlung Maier.

Sieben Tonnen Äpfel sind zusammengelesen worden. Dies ergab fast 4500 Liter Rohsaft. 3700 Liter in Flaschen abgefüllter Apfelsaft und 1250 Liter Apfelsaftschorle gehen jetzt in den Verkauf. Händel hat schon mal beim verregneten verkaufsoffenen Sonntag damit begonnen. 50 Proben sind am Stand ausgeschenkt und zehn Kisten Apfelsaft verkauft worden.