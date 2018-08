Sulz a. N. Sulz zum Hören auf der Homepage

Wie es funktioniert, zeigte Annika Tittjung am Beispiel des Grußworts von Bürgermeister Gerd Hieber auf der Sulzer Homepage. Wenn der Startknopf betätigt wird, ertönt die Stimme. Bürgermeister Hieber spricht allerdings nicht selber, es ist eine unpersönliche Computerstimme. Der gesprochene Text wird markiert, mit weiteren Funktionstasten kann man vor- und zurückspringen, die Schrift vergrößern oder verkleinern. Zudem wird der gesprochene Text auch in 14 verschiedene Sprachen übersetzt, neben Englisch, Französisch, Italienisch beispielsweise in Arabisch, Chinesisch oder Japanisch. Unbekannte Wörter können erklärt werden. "Etwas üben muss man", stellte Annika Tittjung allerdings fest.