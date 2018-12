Sulz a. N. "Sulz wählt!" ist eine Premiere

Sulz. Die vier im Sulzer Gemeinderat vertretenen Fraktionen möchten bei diesem gemeinsamen Informationsabend die Bürger zur Kommunalwahl informieren und motivieren, sich als Kandidat zur Verfügung zu stellen. Diese Art der gemeinsamen Vorbereitung feiert in Sulz Premiere.

In der Vergangenheit organisierte jede Fraktion für sich solche Informationsabende. "Der CDU-Stadtverband hat vorgeschlagen, eine solche Veranstaltung durchzuführen", berichtet der CDU-Fraktionsvorsitzende Robert Trautwein beim Pressegespräch. Der Vorschlag, eine gemeinsame Veranstaltung zu planen, fand bei den anderen Fraktionen Anklang.

"Zum Erreichen wichtiger Ziele haben wir in der Vergangenheit schon immer über die Fraktionen hinweg zusammengearbeitet, so zum Beispiel bei den Haushaltsberatungen. So haben wir uns auch dort geeinigt, zusammenzuarbeiten", betont Klaus Schätzle von der SPD-Fraktion. "In persönlichen Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass die Aufgaben und die Funktion der Gremien bei den Menschen nicht bekannt sind. Deshalb scheuen sich viele Bürger, sich als Kandidat oder Kandidatin aufstellen zu lassen", meint Heidi Kuhring, Fraktionsvorsitzende der GAL.