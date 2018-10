Sulz a. N. Sulz löffelt auch bei Schneeregen

Den Jongleuren von Nick Hardegger aus Horb konnte das Wetter nichts anhaben. Sie nahmen den Schneeregen gelassen hin. Den angesagten Stelzenläufern war es wohl etwas zu unfreundlich. Auch das angekündigte "Taschen bedrucken" vom Verein "Fun for Kids" war wohl wetterbedingt abgesagt worden. Der Pavillon mit ihrem Logo diente Familien als Regenunterstand. Vermisst wurde auch die Bimmelbahn, doch die Haltestelle am Bahnhof war ausgewiesen Wirtschaftsförderer Hartmut Walters Statement zum Wetter: "Das ist halt so."

Für die Geschäfte war es ein guter Tag. Die vorweihnachtliche Kälte sorgte für reges Interesse in den geöffneten Geschäftsräumen. Dort lockte auch manches Schnäppchen.

Gut angenommen wurde auch in diesem Jahr das Kinderschminken. Neben einem Sandkasten im Außenbereich gab es auch einen großen Bereich mit Puppenköpfen, die bei den Mädels heißbegehrt waren. Fantasievolle Flechtfrisuren und kunstvolle Steckfrisuren waren der Renner bei dem neuen Stand, der von der Firma Kindl aus Hamburg betreut wurde. Die Puppen konnten auch geschminkt und gewaschen werden, und selbst Omas waren begeistert.