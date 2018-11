Sulz a. N. "Sulz erstrahlt" auf Knopfdruck

Sulz. Die Nässe konnte der Technik nichts anhaben. Auf Knopfdruck gingen auf dem Sulzer Marktplatz die Lichter an. Normalerweise hätte die HGV-Vorsitzende Gislinde Sachsenmaier zusammen mit Bürgermeister Gerd Hieber auf der Bühne stehen sollen. Aber sie war an dem Abend mit einer IHK-Delegation unterwegs und kam erst später auf den Marktplatz. Mit Jule hatte Hieber allerdings eine gute Assistentin.

33 Stände waren bei "Sulz erstrahlt" aufgebaut. Wer nach einem Weihnachtsgeschenk suchte, wurde sicher fündig. Was das Essen und Trinken anging, war das Angebot groß. Fast überall gab es Glühwein. Der Partnerschaftsverein Global hatte sogar ein eigenes Rezept für das Heißgetränk kreiert.

Die Duachberghexen boten Schupfnudeln an. Wer es lieber süß mochte, kam auch auf seine Kosten. Der Förderverein "abaana", der seinen Sitz in Schwerin hat, verkaufte Pralinen und andere Süßigkeiten. Der Erlös geht an ein Kinderheim in dem afrikanischen Land.