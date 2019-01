Sulz a. N. Sulz bleibt Spitzenreiter im Landkreis

Sulz (ah). Für die Ausnahmestellung im Kreis Rottweil reichte es allemal. Insgesamt wurden kreisweit 1204 Sportabzeichen vergeben: Sulz ist Spitzenreiter.

Klaus Walter vom Sportkreis Rottweil freute sich über die Kontinuität und gab bekannt, das sich auch 23 Schulen im Kreis beteiligt haben. Bürgermeister Gerd Hieber freute sich ebenfalls über die hohe Zahl der Sportabzeichen. Er erinnerte an den Firmenlauf im vergangenen Jahr mit über 700 Teilnehmern. Das Interesse, sich fit zu halten, sei in Sulz groß. Gleichzeitig kündigte er an, dass der Firmenlauf in diesem Jahr am 24. Juli stattfindet. Sportler aller Altersschichten seien wieder eingeladen. Hieber dankte dem TV Sulz und den Helfern, die Woche für Woche, bei Wind und Wetter das Sportabzeichen abnahmen.

Eine weitere Neuerung bietet die Stadt Sulz für den Winter an. Montags und donnerstags jeweils von 18 bis 20 Uhr kann im Albeckstadion gelaufen werden. Nur wenn es "Katzen hagelt", so Hieber würden diese offenen Laufzeiten ausfallen.