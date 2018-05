Sulz a. N. Stützmauer wird instandgesetzt

Sulz-Fischingen. Die circa vier Meter hohe Stützmauer an der Betraer Steige hinter dem Haus Burg-Wehrstein-Straße 44 ist in die Jahre gekommen. Immer wieder kam es zu Rissen an der Mauer, Gestein platzte ab. Auch auf der Mauerkrone lösten sich Betonteile ab, dabei entstand eine gefährliche Öffnung in der Absturzsicherung. Seit zwei Wochen sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs damit beschäftigt das lose Mauerwerk abzuklopfen und die schadhaften Stellen auszubessern.