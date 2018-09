Sulz a. N. Steinschlaggefahr am Felsen

Sulz. An dem Felsen besteht Steinschlaggefahr. Die Bahn will deshalb mit Schlagschutznetzen und Einzelsicherung durch Zusatznägel und Spritzbetonplomben den Zugverkehr sichern. So könne auch das regelmäßige Abräumen der Felswände entfallen.

Beginn des Vorhabens ist noch im September parallel zum Bahnbetrieb, Ende nach etwa drei Monaten. Wie es in der Verwaltungsvorlage heißt, sollen die Belästigungen durch Lärm und Staub so gering wie möglich gehalten werden. Durch die Felsvernetzung werde aber in den Lebensraum von Fledermäusen eingegriffen. Sommer- und Zwischenquartiere können für sie verloren gehen. Die Vegetation könne sich nach Anbringung der Netze jedoch wieder standorttypisch einstellen. Der Gemeinderat erteilte dem Vorhaben das Einvernehmen.

Die Firma Jennert in der Bahnhofstraße will ihr Verwaltungsgebäude abbrechen. Es ist Anfang der 1960er-Jahre errichtet worden, steht jetzt aber leer, in den oberen Geschossen schon seit längerer Zeit. Dort hat es nach Angaben der Firma in der Vergangenheit immer wieder Wassereinbrüche gegeben. Insgesamt hat das Gebäude eine Grundfläche von rund 900 Quadratmetern. Was und ob auf dem Grundstück wieder etwas hinkomme, sei nicht bekannt, teilte der stellvertretende Stadtbauamtsleiter Michael Gunesch mit.