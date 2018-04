Sulz a. N. Steinbruchfirma braucht Flächen für Hangsicherung

Den damaligen Ortschaftsräten war die Notwendigkeit klar, und sie äußerten sich positiv zu dem Vorhaben. In der Zwischenzeit beantragte die Firma Kaltenbach die Baugenehmigung, diese wurde auch positiv beschieden. Im Herbst vergangenen Jahres stellte die Firma dann den Antrag auf Grunderwerb. Die Ortschaftsräte waren überrascht, dass zusätzliche 5000 Quadratmeter Fläche notwendig sind, um die Hangsicherung zu realisieren und empfahlen dem Gemeinderat, den Grunderwerbsantrag abzulehnen. In der Sitzung des Ortschaftsrats am Mittwochabend wurde nun versucht, einen Kompromiss in zu finden. Neben den vollzählig erschienenen Ortschafträten konnte Ortsvorsteherin Rita Seitz auch Bürgermeister Gerd Hieber begrüßen. Die Firma Kaltenbach war durch Armin und Bernd Kaltenbach und den von ihnen beauftragten Fachplaner Herbert Finke vertreten.

Bürgermeister Hieber berichtete von einem Gespräch mit der Verwaltung, bei dem den Beteiligten dann klar wurde, was das Thema Hangsicherung wirklich bedeutet. "Hier kam der Dissens auf, dass die Hangsicherung, so wie sie geplant ist, eine Öffnung des Steinbruchs darstellt", sagte Hieber.

Rita Seitz begründete das Nein zum Grunderwerb: "Als wir gesehen haben, was das für eine Fläche ist, stellten wir fest, es ist ein großes Loch im Neckartal, das ist nicht nur eine Steilwandsicherung, es ist zusätzliche Abbaufläche." Herbert Finke teilte mit, dass "im Zuge der Planung durch Auflagen des Naturschutzes die benötigte Fläche vergrößert worden sei. Es sei zuerst mit drei Meter breiten Bermen geplant worden, vom Forst seien zehn Meter verlangt worden. Bermen sind Absätze in der Steilwand, die als Fahrwege genutzt und auch bepflanzt werden. "Dadurch, dass die Maßnahme genehmigt ist, das Einvernehmen der Stadt erteilt und ein Teil der Fläche bereits verkauft wurde, entstand Vertrauensschutz. Die Firma Kaltenbach hat sich darauf verlassen, dass sie die Maßnahme durchführen kann", so Finke. Beim Termin 2014 sei ein Dossier mit kurzer Erläuterung, Bildern sowie Auszügen aus dem Bauantrag vorgestellt und verteilt worden, sagte Armin Kaltenbach zum Thema fehlende Information.