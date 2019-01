Sulz a. N. Starke Einrichtung: Seniorenkreis

Pfarrerin Koch hatte zusammen mit Ernst Plocher die Idee, einen Seniorenclub am Ort zu gründen. 1978 wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Zusammen mit Walter Leicht rief man den Seniorenkreis ins Leben gerufen. Die sehr lebendige Gemeinschaft sorgt seither mit einem abwechslungsreichen Programm für viel Geselligkeit, aber auch Anregungen für den Alltag kommen nicht zu kurz. Die Teilnehmer treffen sich jeden zweiten Donnerstag im Monat, auch gemeinsames Singen und Ausflüge stärken den Zusammenhalt. Das Seniorenkreis-Team mit Gerhard Müller, Gerda Flaig, Marianne Plocher, Helma Gühring und Gerda Lange sorgt für die Impulse bei der Gestaltung der abwechslungsreichen Aktivitäten. Mitbegründerin Gerda Flaig begleitet das Singen am Klavier, hält kleine Andachten, sie ist zuständig für die Tischdekoration und hilft auch bei der Bewirtung der Senioren mit. Organisationschef Gerhard Müller gratulierte Gerda Flaig und Margarete Plocher zum runden Jubiläum und überreichte jeweils ein Blumengebinde. Als besonderen Dank erhielt Gerda Flaig eine Karte für die Oper-Festspiele in Glatt.