Sulz a. N. Stadt wirbt mit neuer Homepage

Hier kann man auch auf einen kleinen Salzdrachen klicken. "Er verrät Kindern ab sofort seine besten Tipps, was man in Sulz und Umgebung machen kann", berichtet Börnard. Ziel sei es, schon Kindern zu vermitteln, dass es sich lohne, in der Region zu bleiben – oder später als Erwachsene hierher zurückzukommen. Diese frühe Bindung hält Börnard für enorm wichtig. Zum anderen werde auch Familien signalisiert, dass Kinder willkommen seien und "ausgezeichnete Möglichkeiten" hätten.