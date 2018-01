Sulz a. N. Stadt will keine Rechtsmittel einlegen

"Wir können dem Gemeinderat guten Gewissens keine weitere rechtliche Auseinandersetzung vorschlagen", unterstrich Bürgermeister Gerd Hieber. Bisher habe die Stadt schon einen fünfstelligen Betrag – Robert Trautwein (CDU) konkretisierte die Zahl auf 22 000 Euro – ausgegeben. Auch wenn die Anlage 2 nun genehmigt sei, heiße das nicht, dass gleich gebaut werde. Die EnBW müsse sich vorher noch an einem Ausschreibungsverfahren des Bundes beteiligen und darauf hoffen, den Zuschlag für den Bau zu bekommen, so Hieber. Im vergangenen Jahr seien dabei in Baden-Württemberg lediglich drei Projekte zum Zug gekommen. EnBW-Projektleiter Michael Volz schätze die Erfolgschancen mit 50:50 ein. Bei einem positiven Bescheid würde die EnBW im Spätherbst 2018 mit der Rodung beginnen, 2019 bauen und Ende 2019 das Windrad in Betrieb nehmen. In dem Fall würde aber noch die Flurbereinigung auf dem Brachfeld mit ins Spiel kommen, führte Hieber einen weiteren Aspekt an. Für Zufahrt und Wartung bräuchte man größere Wege. Es käme diesbezüglich zu weiteren Gesprächen der Stadt und der Flurbereinigungsbehörde mit der EnBW, die in der Pflicht stünde, den Mehraufwand zu tragen.