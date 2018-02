Sulz a. N. Stadt ruft AOK-Firmenlauf ins Leben

Anregung der Firma Kipp

Fite und gesunde Mitarbeiter zu haben, ist nicht zuletzt im Interesse des Arbeitgebers. Also heißt es: "Raus aus dem Bürostuhl, rein in die Sportklamotten", um dann hinterher mit gutem Gefühl und frischem Schwung zurück an den Arbeitsplatz zu kommen.

Die Anregung, in Sulz einen Firmenlauf zu veranstalten, kam von den Heinrich-Kipp-Werken in Holzhausen. Das Unternehmen hat nach Auskunft von Personalreferentin Evelyn Wilhelm bereits in Balingen und in Ludwigsburg jeweils zweimal an solchen Läufen teilgenommen. 2017 seien 33 Kipp-Mitarbeiter am Start gewesen, im Jahr davor genau so viel. Die Teilnahme findet bei Kipp im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements statt.

Die diesjährige BW-Running-Laufserie startet in Baden-Württemberg in neun Städten. Auftakt ist am 9. Mai in Stuttgart. Der Startschuss für den Firmenlauf in Sulz am 25. Juli fällt um 18.30 Uhr, wenn also die meisten Beschäftigten Feierabend haben.

"Wir machen mit", kündigt Evelyn Wilhelm schon mal die Teilnahme der Firma Kipp an.

Die Stadtverwaltung Sulz stellt auch ein Team. Tina Ziegler, in der Verwaltung Sachgebietsleiterin für Personal, Bildung und Betreuung, will mit gutem Beispiel vorangehen und mitlaufen. Hin und wieder jogge sie, verrät sie. Der geplante Firmenlauf wird sicher dazu motivieren, die Laufschuhe öfters zu schnüren. Ein bisschen Training schadet jedenfalls nicht.