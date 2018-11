Sulz a. N. Stadt plant ein Kinderhaus für rund 2,3 Millionen Euro

Der Neubau des Kinderhauses mit 85 Plätzen ist vor einem Jahr beschlossen worden. Damit hat sich der Gemeinderat gegen das ursprüngliche Vorhaben ausgesprochen, den evangelischen Kindergarten in Sulz zu sanieren. Gebaut wird nun ein viergruppiger Kindergarten auf dem einzigen noch freien Grundstück in den Neckarwiesen gegenüber dem Backsteinbau. Das Raumprogramm sieht vier Gruppenräume im Erd- und Obergeschoss vor. Sie sind in Richtung Süden zum Neckar hin im Gebäude angeordnet. Sanitäre Räume und Schlafbereiche sind nach der Planung auf der Nordseite. Der eingeschossige Mehrzweckrum befindet sich auf der Ostseite. Das Raumprogramm umfasst noch weitere Räume, wie Küche mit Essensausgabe, Büro, einen Werkraum sowie einen Aufzug im Eingangsbereich. Insgesamt werden rund 630 Quadratmeter für das Bauwerk benötigt. Das gesamte Grundstück hat eine Fläche von 1200 Quadratmetern. "Was nicht verbaut wird, dient als Außenspielfläche", erklärte Wössner. Nach seinen Berechnungen reichen diese aus, zumal es auch noch überdachte Bereiche gibt.

Das Besondere an dem Bau: Die Flachdächer werden begrünt, ebenfalls Teile der Holzfassade. Der Mehraufwand sei in den Kosten von 2,3 Millionen Euro enthalten, versicherte Wössner.

Beheizt wird das Gebäude vom gegenüberliegenden Backsteingebäude aus. Es werde eine Fußbodenheizung und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung geben. Diskutiert wurde, ob genug Parkplätze vorhanden sind. Nach Auskunft von Wössner fallen gegenüber dem aktuellen Stand sieben bis acht Stellplätze weg. Das Parkplatzmanagement werde noch ein Thema sein, sagte Bürgermeister Gerd Hieber. Denkbare zusätzliche Parkflächen wären gegenüber der katholischen Kirche vorhanden. Diese gehörten jedoch der Bahn. Auch auf dem Wöhrd gäbe es noch Potenzial.