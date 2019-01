Sulz a. N. Stadt lässt Kastanien untersuchen

Ein bisschen lichter ist es allerdings schon geworden. Der Sturm Tete fällte in der Nacht auf Heiligabend die Kastanie am Wöhrd-Parkplatz. Eine Böe hatte sie erfasst: Sie fiel direkt auf den Weg, knapp an einer Laterne vorbei. Passanten waren nicht unterwegs, auch parkte an der Stelle kein Auto. Eigentlich Glück, dass kein Schaden entstanden ist.

Den Baum hat es regelrecht aus dem Boden gerissen. Das Wurzelwerk lag frei. Die Stadt räumte den flachgelegten Baum nach den Feiertagen auf. Zurück blieb ein kleiner Teil des Stamms. Für den Laien ist daran nicht erkennbar, dass die stattliche Kastanie krank war. Im Gegenteil: Das Innere des Stamms sieht noch gesund aus.

Der Schadensbefall liege im Wurzelbereich, teilt Bauhofleiter Alexander Beller auf Anfrage unserer Zeitung mit. Das Gelände sei aufgefüllt worden. Dadurch, glaubt Beller, könnten die Wurzeln beschädigt worden sein. Hinzu kam möglicherweise, dass durch den starken Regen in jener Nacht der Boden aufgeweicht war.