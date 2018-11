Sulz a. N. Stadt kommt fürs Haushaltsjahr 2017 ohne Kredite aus

Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist der Planansatz von 5,54 Millionen Euro leicht übertroffen worden. Das Ergebnis von 2016 wurde aber nicht erreicht: Mehr als sechs Millionen Euro nahm die Stadt vor zwei Jahren ein.

Zum guten Rechnungsabschluss im Vorjahr trugen auch Einsparungen im Verwaltungshaushalt, so beim Personal (163 000 Euro), bei der Bewirtschaftung und Energie (knapp 300 000 Euro) sowie den Betriebsausgaben (59 000 Euro), bei. Die Kreisumlage verringerte sich um 221 000 Euro. Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer brachten Mehreinnahmen von rund 900 000 Euro. Diese Veränderungen im Vergleich zu den Planansätzen erhöhten die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 1,3 auf 3,2 Millionen Euro. Werden davon noch die Schuldentilgungen abgezogen, bleibt eine freie Spitze von 2,98 Millionen Euro. Dieses Geld konnte für Investitionen verwendet werden.

Der Vermögenshaushalt war mit 1,54 Millionen Euro allerdings überfinanziert. Die "Überdeckung" wurde mit einer Zuführung an die allgemeine Rücklage ausgeglichen. Ursprünglich sollten daraus rund eine Million Euro entnommen werden. Zum Jahresende 2017 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von 8,1 Millionen Euro. Melanie Rehn wies aber darauf hin, dass im Haushaltsplan 2018 eine Entnahme von 2,4 Millionen Euro vorgesehen ist. Zudem sei, aufgrund der guten Steuereinnahmen 2015, mit einer Erhöhung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage zu rechnen.