Sulz a. N. Sprayer richtet hohen Schaden an

Ortsvorsteherin Sabine Breil hat die Schmierereien am Bürgerzentrum am Sonntagvormittag festgestellt und bei der Polizei Anzeige erstattet. Ein Ärgernis höchsten Grades nicht nur für die Ortsvorsteherin: "Es ist eine Riesenschweinerei. Das ist Vandalismus,", sagt Hauptamtsleiter Hartmut Walter. Der Steuerzahler müsse mal wieder dafür aufkommen. Falls der Täter nicht erwischt wird und regresspflichtig gemacht werden kann.

Immer wieder sind Gebäude in der Stadt mit Graffiti beschmiert. Im Februar dieses Jahres prangte an der Hinterwand der Grund- und Hauptschule ein Eulenkopf. Ein gewisses künstlerisches Talent konnte man dem Täter nicht absprechen. Aber es war natürlich Sachbeschädigung und eine Straftat.

Erheblichen Sachschaden hatten Sprayer im April im Wohngebiet Kastell und an der Umspannstation der Stromversorgung Sulz verursacht. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 4000 Euro. Den Schaden am Bürgerzentrum gibt sie mit 3000 Euro an. Dies dürfte jedoch kaum ausreichen.