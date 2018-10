Sulz a. N. Sportpsychologe referiert über Erfolg

Sulz. Zusammen mit der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg veranstaltet die Stadt Sulz am Donnerstag, 25. Oktober, in der Stadthalle ab 19 Uhr das Wirtschaftsforum. Die Einladung zur Veranstaltung richtet sich an alle Unternehmen aus Industrie, Gastronomie, Handel, Gewerbe und Handwerk in und um Sulz sowie an Sportinteressierte.