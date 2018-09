Sulz a. N. Spielplatz aufgewertet

Ein Mitarbeiter behandelte den Untergrund der Holzkonstruktionen an den drei Spielgeräten beim an der Einmündung der Schumannstraße in die Brahmsstraße gelegenen Spielplatz. Alle Holzteile wurden neu lasiert, so dass diese wieder gegen die Witterungseinflüsse geschützt sind. Auch optisch wurden die Spielgeräte durch die Renovierung aufgewertet.