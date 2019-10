Sulz a. N. Sperrung der L 412 zwischen Sulz und Weiden

Baubeginn war am Montag: Der alte Straßenbelag wurde abgefräst. Am gestrigen Mittwoch trug die Baufirma bereits die Deckschicht auf. Nach der Hochdruckreinigung der Straße am heutigen Donnerstag sollen am Freitag die Fahrbahnmarkierungen angebracht werden. Die Straße werde am Samstag um 15 Uhr dann wieder für den Verkehr freigegeben, teilt Hils mit. Bis dahin bleibt die Umleitung nach Dornhan über Aistaig bestehen.

Jäger nutzen Gelegenheit für Treibjagd