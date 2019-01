Sulz a. N. Spende für den Kunstrasenplatz

Zu Beginn der Januar-Sitzung am Mittwoch fasste Ortsvorsteherin Sabine Breil die Ausgangslage zusammen und fügte hinzu, der Betrag entspreche, gekoppelt an die Einwohnerzahl, in etwa einer Jahresrate an freien Verfügungsmitteln. Deshalb legte Jürgen Herbst Wert auf die Feststellung, man verfüge noch über eingesparte Reserven aus der Vergangenheit.

Drei Ortschaftsräte sprachen sich angesichts des rührigen Sportvereins, seines umsichtigen Wirtschaftens und seiner guten Jugendarbeit explizit für diese einmalige Unterstützung aus. Die Zustimmung erfolgte bei einer Enthaltung.

Zum zweiten Archivabend lädt die Ortsverwaltung am Freitag, 1. Februar, um 18 Uhr ins Bürgerzentrum ein. Der Ortschaftsrat sorgt für den Aufbau, "Unser Laden" für die Bewirtung. Archivbetreuer Dieter Kuhring und Mitstreiter Kurt Voßler werden anhand alter Dokumente und Fotos Sigmarswangen zeigen, wie es früher war.