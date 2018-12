Sulz a. N. Sozialstation plant im kommenden Jahr Stellenerhöhung

Beim Eigenbetrieb Abwasser war der Gewinn höher. Im Wirtschaftsjahr 2017 lagen die Erlöse deutlich über dem Planwert – bei 3,048 Millionen Euro. Die Aufwendungen blieben hinter den Planzahlen und betrugen 2,710 Millionen Euro. Das ergibt einen Gewinn von 338 000 Euro.

2017 wurde vor allen Dingen in das Rohrnetz investiert, so zum Beispiel in die Kanalisation Weiherwiesen, im Baugebiet Härtenwiesen und Stümple. Der Wirtschaftsplan 2019 wurde festgesetzt auf 5,8 Millionen Euro. Geplant wurde ein Jahresverlust von 7150 Euro.

Im Jahr 2019 wird der städtische Schuldenstand durch eine Sondertilgung in Höhe von 850 000 Euro reduziert. Eine zusätzliche Erstverschuldung für die Eigenbetriebe Sozialstation in Höhe von 354 000 Euro und Soziales Wohnungs- und Baumanagement in Höhe von 238 000 Euro ist für 2019 geplant.

Für Ende 2019 ergeben sich konsolidierte Gesamtschulden in Höhe von 14,7 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1199 Euro pro Einwohner.