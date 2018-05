Sulz a. N. Sonnenschirm wird Regenschutz

Unter freiem Himmel ging an diesem Tag gar nichts oder zumindest nicht viel. Viele Gruppen kamen mit riesigen Sonnenschirmen geschützt vor dem Gemeindezentrum an und ließen sich nicht zweimal bitten, in der Halle Platz zu nehmen.

Auf der Bühne spielten die einheimischen Musiker, unter der Leitung von Sergei Riasanow, zur Unterhaltung auf. Das Versorgungsteam hatte alle Hände voll zu tun, um alle Gäste mit Essen und Getränken zu versorgen.

Neben den gastgebenden Musikern musizierte auch der Musikverein Locherhof.