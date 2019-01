Sulz a. N. Sohle ausbaggern wäre Tod der Fische

Für Sulz stellte er im Staubereich an der Waldhornbrücke so gut wie keine ökologischen Maßnahmen in Aussicht. Allenfalls könnte man einige Bäume pflanzen, sofern diese nicht in Konflikt mit dem Hochwasserschutz kämen.

Ob die Sohle abgegraben wird, steht noch nicht fest. Eine Absenkung wäre nicht im Sinne der Fischer: "Wenn man ausbaggert, ist es der Tod der Fische bis Fischingen", befürchtet der Gewässerwart des Angel- und Naturschutzvereins (ANV) Sulz, Uwe Brettschneider. Ursache dafür wären sich absetzende Schwebstoffe, die allerdings auch von der Kläranlage ausgingen. Brettschneider hat beobachtet, dass am unteren Wehr die Kleinfische ausbleiben.

Nach Auskunft von Elsässer werde zwischen Sulz und Aistaig gegen ökologische Maßnahmen am Ufer geklagt, obwohl nichts Weltbewegendes geplant sei. Für Aistaig gebe es zum Hochwasserschutz ein "Ideenkonzept": Ein Büro suche nach Lösungen. Für Oberndorf sieht das Regierungspräsidium nur eine Maßnahme beim Umspannwerk und der Tankstelle vor. Eine Mauer soll hier gebaut werden, jedoch weit weg vom Ufer, um noch etwas für Gewässerschutz zu tun. Aufgrund alter Verträge falle der Hochwasserschutz ansonsten in die Zuständigkeit der Stadt. In Altoberndorf sei noch ein Hochwasserschutzprojekt geplant. Elsässer versicherte den Fischern, dass sie sich immer einbringen könnten. "Wir wollen Geld in die Hand nehmen, aber wir brauchen das Okay für Baumpflanzungen", meinte Brettschneider.

Für die Verschlechterung der Gewässergüte führte Karl Wezel noch andere Gründe an. Regenüberlaufbecken seien bei Starkregen schnell voll. Überläufe gingen ungeklärt in den Neckar und den Mühlbach. Hinzu kämen Einleitungen und vor allem das Oberflächenwasser der Autobahn. Der Inhalt der mit auf Initiative von Wezel gebauten Sandfilter in Mühlheim werden als Sondermüll entsorgt. Wezel glaubt, dass sich der Fischbestand im Neckar weiter dezimieren werde.

Um nun weiter voranzukommen, meinte Gerhard Mutschler, müsste der Neckar genauer untersucht werden, nicht nur im Hinblick auf Lebewesen, sondern auch auf Schadstoffe. Und das möglicherweise über ein ganzes Jahr hinweg, wie Jürgen Huber ergänzte. Die Gewässerwarte bekamen den Auftrag, ihre Forderungen für den Gewässerschutz aufzuschreiben. Karl Wezel wird sich um die Autobahnabwässer kümmern. Das nächste Treffen wurde für den 13. Februar, 16 Uhr, im Café Blass vereinbart.