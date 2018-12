Sulz a. N. Silvester: Keine Raketen in der Kernstadt

Das Verbot soll jedoch nicht dazu dienen, den Spaß an der Silvesternacht auszubremsen. Maßgebend für das Einrichten der Zonen waren ausschließlich Gründe des Brand- und Bevölkerungsschutzes. Ziel ist es, die vorhandene, historisch wertvolle Bausub-stanz zu erhalten sowie die in den Gebäuden wohnenden Menschen zu schützen. Anstoß für das Abbrennverbot gaben Forderungen aus der Bürgerschaft nach mehr Sicherheit in der Silvesternacht. In enger Zusammenarbeit mit dem Stadtbrandmeister Eugen Heizmann wurden daraufhin die Notwendigkeit und der erforderliche Geltungsbereich eines Abbrennverbots geprüft.

Insbesondere bei Raketen besteht die Gefahr, dass sie durch diverse Eintrittsmöglichkeiten in Dachstühle alter und historischer Gebäude eindringen und dort Brände im trockenen Gebälk entstehen. Da die meisten Häuser in der Kernstadt ohne Brandwände aneinandergebaut sind, besteht leicht die Möglichkeit, dass sich Brände schnell auf andere Gebäude ausdehnen. In diesem Bereich ist im Falle eines Brandes, mit einem hohen Schadensmaß zu rechnen.

Nach intensiver Diskussion hat der Gemeinderat der Stadt Sulz auf Anregung des Kernstadtbeirats am 3. November 2014 beschlossen, eine Abbrennverfügung für Feuerwerkskörper der Klasse II (jegliches Kleinfeuerwerk beispielsweise Raketen, Schwärmer, Knallkörper oder Batterien) zu erlassen. Von dem Verbot betroffen ist das Gebiet des historischen Stadtkerns. Die genauen Gebietsabgrenzungen können auch an den bereits ausgehängten Plakaten eingesehen werden, teilt die Stadtverwaltung mit.