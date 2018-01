Sulz a. N. Seit 70 Jahren im Dienste der geistlichen Chormusik

In seiner Laudatio beschrieb Mutschler die Jubilarin als äußerst musikalische Frau, die bereits 1948 "als junges Mädle" in den Kirchenchor in Holzhausen eintrat und seit dem Zusammenschluss mit der Bauder-Kantorei 1976 den Gesamtchor in Sulz bereichert. Auch ist sie langjähriges aktives Mitglied im Gesangverein in Holzhausen und vertritt bei Bedarf die Dirigentin.

Unermüdlicher Einsatz

Seit 40 Jahren trage Waltraud Jauch ununterbrochen zur Klangfülle der Kantorei bei und wirke auch sonst immer aktiv in der Kirchengemeinde mit. Sie leitet nämlich den Frauenkreis für ältere Frauen.