Sulz a. N. Seit 20 Jahren besteht "Top-Fit"

Die Gründung von "Top-Fit" fiel in das Jahr 1997. Am Mittwoch feierten die Mitglieder nach der verkürzten Übungsstunde in der Panoramahalle das 20-jährige Vereinsbestehen.

Vorsitzender Helmut Rosenfelder berichtete über die Geschichte des kleinen Vereins. Anfangs leitete Reinhilde Fink die Gruppe, dann übernahm Petric Biste das Traineramt, und seit 2008 ist seine Frau Anja Übungsleiterin.

Rosenfelder erinnerte sich noch gut daran, dass nach der Einweihung der Panoramahalle dem frisch gegründeten Verein keine Übungszeit zugestanden wurde. "Ihr besteht sowieso nicht lange", hieß. Jetzt konnte er sagen: "Totgesagte haben ein langes Leben." Die Mitglieder tun auch etwas für ihre Gesundheit, und der Spaß bei den Gymnastikabenden mit Anja Biste fehlt auch nicht.