Sulz a. N. Sechs Gruppen haben bei der Stadtrallye Spaß

Nur sechs Teams

Peter Wagner, Vorsitzender der Volkstänzer, war nicht ganz zufrieden mit der Beteiligung und auch mit dem Interesse am Stand in der Berg­straße. Waren im Vorjahr noch 16 Teams mit Spaß dabei, gingen dieses Mal lediglich sechs Mannschaften an den Start. Die Volkstanzgruppe verbucht das als Ausreißer und wird im nächsten Jahr einen neuen Versuch wagen, dann zum sechsten Mal in Folge.

Auf der Tour galt es unter anderem Schätzfragen zu beantworten, eine "Flussüberquerung" bei der Realschule und ein Tischtennis-Rundlauf zu bewältigen. Zum Thema "Knifflig" musste in der Sonnenstraße gewürfelt werden. "Wieviel Kastanienbäume zählst Du auf dem Spielplatz Breitestraße" oder "Wie viele Bodendielen hat die Holzbrücke über den Neckar" waren weitere Fragen. Es gab Punkte für die Beantwortung, und entsprechend wurden die Pokale und Sachpreise, von der Stadt gestiftet, bei der Siegerehrung vergeben.