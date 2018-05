Sulz a. N. Schwimmvergnügen bei Vollmond

Dornhan-Bettenhausen (gu/tz). Am Sonntag Nachmittag zogen in der Umgebung zum Teil heftige Gewitter auf, und überall "grummelte" es. Zum Abend hin verzogen sich jedoch die Gewitterwolken. Viele Besucher zog es dann auch ins Glatttalfreibad in Bettenhausen: Das erste Vollmondschwimmen der Badesaison war angesagt.