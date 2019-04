Sulz a. N. Schweizer Spezialitäten aus der Fernsehküche

Für die Sendung am 11. Mai ist folgendes geplant: "Matjes mit Butterfässchen", wobei es hauptsächlich um die Butterfässchen geht, werden als Leckerei aus ausgehöhlten, warmen Kartöffelchen mit gewürzter Butterfüllung gezaubert. Etwas ganz Besonderes verspricht das "Kalbfleisch in saurer Milch" mit Möhrengemüse, einem weitergegebenen Rezept aus dem 19. Jahrhundert, das sich auch in internationalen Küchen wiederfindet. In der gleichen Sendung entsteht noch ein Kartoffelpudding und als süße Abrundung ein Griespudding, eine "cremige Köstlichkeit".