Sulz a. N. Schweinepest kommt immer näher

Sulz. Schrägle hadert mit dem Wetter. Schnee wäre wünschenswert für die Wildschweinjagd. Schwer genug ist es ohnehin, zum Schuss zu kommen. Dabei gibt es Meldungen, dass Wildschweine ihre Scheu vor bewohnten Gebieten verlieren. In einem Hamburger Stadtteil waren laut Zeitungsmeldung mehr als 20 dieser Tiere unterwegs, neun sind dem Bericht zufolge erlegt worden. In Schleswig-Holstein wurden bei einem Angriff durch einen Keiler und eine Bache Menschen verletzt. Dass Wildschweine in Gärten kämen, "ist bei uns auch möglich", sagt Schrägle.

Weil sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausbreitet, wird mittlerweile eine intensive Bejagung gefordert. Schrägle ist sich der drohenden Gefahr bewusst. In Osteuropa ist die für Menschen ungefährliche Viruskrankheit bereits angekommen. Es könnte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sie Deutschland erreicht. Gelangt das Virus in einen Schweinezuchtbetrieb, müsse alles gekeilt werden.

Die Jäger sind gewarnt und entsprechend wachsam. Alle geschossenen Wildschweine würden untersucht. Bislang habe man die Krankheit hier noch nicht feststellen können, versichert der Sulzer Hegeringleiter.