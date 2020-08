Sulz a. N. Schwarzwaldkrimi in Hopfau gedreht

Regisseur Marcus O. Rosenmüller inszeniert damit erneut einen mystischen Thriller mit Jessica Schwarz und Max von Thun in den Hauptrollen. In weiteren Rollen spielen Jeanette Hain, Bruno Eyron, Nadja Bobyleva, Rike Schmid, Robert Schupp, Peter Prager, David Zimmerschied, Arved Friese, Alexandra Kamp und viele andere. Das Drehbuch stammt erneut von Anna Tebbe.n "Waldgericht. Ein Schwarzwaldkrimi" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der all in production GmbH, München (Produzenten: Annette Reeker, Zeljko Karajica; ausführende Produzentin ist Caroline Daube). Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 1. Oktober , ein Sendetermin steht noch nicht fest.