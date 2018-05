Sulz a. N. "Schwarzer Humor hält uns aufrecht"

Sulz. Am Sonntag ist die große Tragödie im Leben von Sabine und Jürgen Ludi vier Wochen her. Ein Kellerbrand (wir berichteten) beraubte sie von einer Sekunde auf die andere ihrer gesamten Existenz. Mit nichts als den Kleidern am Leib mussten sie am Mittag des 22. April ihr Zuhause verlassen. "Wir sind froh, dass wir leben", sagt Sabine Ludi.

Die 50-Jährige ist von Geburt an blind, ihr Mann nach einer Operation rechtsseitig gelähmt. Schon vor dem Feuer war ihr Leben alles andere als einfach. Beide sind auf Hilfsmittel angewiesen, damit sie überhaupt die eigenen vier Wände verlassen können. Doch Punktschriftmaschine und Braillezeile, mit der Sabine zum Beispiel das Schwabo E-Paper las, sind nicht mehr zu gebrauchen; Jürgens Pflegebett oder der erhöhte Toilettensitz – "alles kaputt", sagt der 62-Jährige. Hinzu kommt, dass nicht alle Hilfsmittel über die Versicherung abgedeckt werden können.

Damit das Paar eine Bleibe hat, darum hat sich die Stadt Sulz gekümmert. In einer kleinen Wohnung im Wohngebiet Kastell sind die beiden untergekommen, nachdem sie aus dem Krankenhaus in Oberndorf entlassen worden waren. "Wir hatten beide eine Rauchvergiftung", erzählt Sabine. Sie erinnert sich mit bebender Stimme, wie sie an jenem Unglückssonntag von einem lauten Knacken aus dem Mittagschlaf gerissen worden war. "Zum Glück", sagt sie. Die Nachbarn, die bemerkt hatten wie Rauch aus den Kellerfenstern quoll, hatten bereits die Feuerwehr alarmiert.