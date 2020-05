Sulz a. N. Schwan verfängt sich in Angelhaken

Die Sulzer Schwanenfamilie - es sind zwei Altschwäne und sechs Junge - hat kürzlich erneut für Aufregung gesorgt. In den vergangenen Wochen haben sich die Helfer viel um die Küken gekümmert, nun war die Schwanen-Mutter in Gefahr: Ein Angelhaken hing an ihrem Hals, und sie musste in einer aufwendigen Aktion eingefangen und vom quälenden Haken befreit werden.