Sulz a. N. Schulhaus hat noch gleichen Charme

Und außerdem habe man sehr viel gesungen, "jeder Morgen begann musikalisch und ich habe am Akkordeon begleitet". Die Schülerin Brigitte Schlotter, geborene Huß, besuchte 1968 die dritte Klasse und ihre Mutter Ingeborg Huß war im Elternbeirat. Das herzliche Verhältnis hat sich bis heute gehalten. Über die Jahre hinweg pflegten sie den Kontakt, besuchten sich gegenseitig bei Geburten, Konfirmationen und Hochzeiten.

Anlässlich ihres Besuches lud Ortsvorsteher Robert Trautwein sie ein, das Schulhaus und die beiden Räume, die Karin Kaufmann zu jener Zeit bewohnte, zu besichtigen. "Heute riecht es dort nicht mehr so streng nach Bohnerwachs, aber es hat immer noch den gleichen Charme wie damals", erzählt sie freudig. Dürrenmettstetten sei ein schöner Ort geworden, sagt sie und schwärmt von dem zünftigen Vesper "Schwarzwurst und Most", dass sie bei der Familie Huß bekommen hat. Dass das Schulhaus nun geschlossen wurde, bedauert die ehemalige Schulleiterin, die vierzig Jahre in ihrem Beruf gearbeitet hat, aufrichtig. "In der heutigen Zeit sollte man solch eine Idylle für die Kinder so lange wie möglich erhalten".