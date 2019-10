Sulz a. N. Schulen bekommen Glasfaser-Anschluss

Gegraben wird auch in der Jahnstraße. Die Firma Leonhard Weiß aus Filderstadt verlegt Pipes – schmale Plastikrohre, durch die das Glasfaser für schnelles Internet eingeführt wird. Versorgt werden damit zuerst die Schulen. Das Albeck-Gymnasium ist bereits angebunden, Grund- und Werkrealschule sowie die Lina-Hähnle-Realschule werden folgen.

An der Ecke Albeckstraße/Jahnstraße befindet sich das Gehäuse, wo das Glasfaser in die Pipes eingeschossen wird. Die Stränge haben verschiedene Farben: Das orangene Rohr führe zum Gymnasium, erklärt Bauleiter Stefan Sökmen.

Die Baufirma erledigt das "Grobe", den Anschluss ans schnelle Netz werde am Schluss die Telekom herstellen. Insgesamt könnten in dem Gebiet neben den Schulen rund 180 Häuser einen Glasfaseranschluss erhalten.

Berusschulzentrum in Schramberg bereits freigeschaltet

Die Arbeiten sind im Zusammenhang mit dem Projekt "Schule ans Netz" in Auftrag gegeben worden. Die Baufirma hat in Schramberg begonnen. Als erste Schule in Trägeschaft des Landkreises Rottweil wurde kürzlich im Berufschulzentrum Schramberg der Glasfaseranschluss für schnelles Internet freigeschaltet.

Etwa eine Woche hat die Baufirma Weiss noch in der Sulzer Kernstadt zu tun. In der übernächsten Woche werde man in Mühlheim an der Grundschule tätig sein, teilt Sökmen mit.