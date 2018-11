Sulz a. N. Schüler singen mit Profi-Ensemble

Für das Mitsingprojekt des Vokalensembles konnten sich die Schulen im Einzugsbereich des Senders bewerben. Drei Konzerte mit Dirigent Hannes Reich waren ausgeschrieben. 25 Bewerbungen lagen vor, am Ende entschied das Los. Die erste Veranstaltung ist am 5. Dezember in der Liederhalle Stuttgart, die zweite am 6. Dezember in Ludwigshafen und die dritte am 7. Dezember in Sulz.