Sulz a. N. Schüler protestieren gegen Parkplätze auf Gartengelände

"Wir sind für die Natur", "Der Schulgarten soll bleiben", "Wir protestieren" oder auch "Grün statt grau" zeigen, dass die Kinder nicht für die Idee sind, dass in Holzhausen der Friedhof mit seinem Gelände, auf dem sich Bienen, Vögel und vieles mehr tummeln, zerstört wird.

"So wie der Schulgarten jetzt ist wollen wir ihn erhalten", sagt Dorothea Schrön, die wie viele andere aus der Zeitung erfahren hat, was Alexander Beller von der Stadt vor hat. Die Kinder werden einen Brief schreiben an die Stadt und bei der Einweihung der Dorfmitte am Sonntag den Verantwortlichen, Ortschaftsräten und Gemeinderäten sagen "das wir das so nicht wollen". Es wird eine Unterschriftenliste vorgelegt, für die Bürger, die nicht möchten, dass der Friedhof verändert wird. Entsprechende Kommentare und Leserbriefe zu diesem Thema hat es bereits gegeben. Die Aktion am Donnerstag hat gezeigt, dass auch die Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und dass ein Garten mit Äpfelbäumen auch Sinn macht. Mehr als einen Korb voll Äpfel haben die Mädchen und Jungs gesammelt und diese wurden und werden gebacken. Nach diesem Gegenwind müssen sich die Ortschaftsräte reiflich überlegen, ob sie eine der drei möglichen Varianten heraussuchen. Vor allen Dingen müssen sie den Plan der sieben Parkplätze überdenken.