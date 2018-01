Sulz a. N. Schloss ganz in Grün beim Flug der Hexen

Den Flug der Hexen vom Wasserschloss herunter sahen zahlreiche Zuschauer. Die Flugkünstler ließen sich nicht von Schneeflocken abhalten. Der 28. Hexenflug der Zunft geriet wieder zu einem Spektakel. Neben den Zuschauern verfolgten die Darbietung mehrere Hexengruppen und befreundete Zünfte, so die Duachberghexen aus Mühlheim, die Narren aus Heiligenzimmern, die Bisinger Hexen, die Saibachdeifel aus Talheim, die Erzhexen aus Fluorn und die Liachthexen aus Täbingen, die Sandsäcke aus Engstlatt, die Kirchenmäuse und Wedelweible aus Bisingen. Nach der Flugdemonstration ging es in das Wasserschloss hinein. Es wurde auf beiden Stockwerken gefeiert. In der Hexenstube freute sich Hexenmeisterin Ute Deger über mehr als 220 Narren und lud die Zunftmeister zu einem Umtrunk und Vesper ein. Auf der Bühne sorgten derweil die Musiker vom "Duo Brillant" für Stimmung.

Das Programm eröffnete die Lombakabell "Halba Heh" aus Engstlatt und trieb die Partygänger mit ausgiebiger Guggamusik auf Bänke und Tische. Es ging richtig rund im alten Gemäuer. Als die Stimmung am besten war, kamen die Hexenfrauen als grüne Frösche und tanzten. Nach den Mädels der Schlosshexen traten auch die Jungs vom "Harten Kern"auf: Sie stellten den Ausflug auf die Urlaubsinsel Malle nach. Der eine tanzte mit dem Pelikan über die Bühne, der andere mit dem Äffchen, und einer konnte auf seine Gummipuppe nicht verzichten. Zu dieser Zeit gab es kein Halten mehr. Einen Stock tiefer dröhnten in der Bar die Fasnetshits.