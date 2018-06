Sulz a. N. Schlagzeug und Traktor als Geburtstagsgeschenke

Zum Abschluss des Festnachmittags sangen die Kinder, begleitet von Konrad Schon an der Gitarre, nochmals "Du bist einzigartig". Hartmut Walter fragte in die Runde, was zu einem Geburtstag gehöre. "Geschenke", war die einhellige Antwort. Von der Stadt überreichte er einen großen Traktor mit Frontlader, ein schon lang gehegter Wunsch der Kinder ging damit in Erfüllung.

Auch Ortsvorsteherin Rita Seitz hatte ein Geschenk dabei. "Damit ihr eure Roller und Fahrräder ordentlich abstellen könnt, habe ich euch einen Fahrradständer mitgebracht", so die Ortsvorsteherin. Für jedes Kind gab es dann noch einen gasgefüllten Luftballon, mit denen der Fahrradständer geschmückt war. Kindergartenleiterin Gabi Hipp freute sich über die Unterstützung bei der Veranstaltung des Festes durch Eltern, Vereine und Sponsoren.