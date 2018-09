Sulz a. N. Schlägerei: Eskalation im Jugendclub

Jugendreferentin Gertrud Teller sei mit einigen Jugendlichen, die an dem Abend dabei waren, in Kontakt, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese hätten sich selbst gemeldet. Allerdings stecke die Jugendreferentin noch mitten in den Gesprächen und könne noch kein abschließendes Statement abgeben.

Jugendreferentin geschockt

Aber sie ist schockiert über den Vorfall. "So etwas hat es in meiner Zeit in Sulz bisher noch nicht gegeben", sagt sie. Jetzt ist sie auf der Suche nach den Ursachen. Vermutungen wolle sie noch nicht äußern, so Teller. Klar scheint bisher nur, dass der Konflikt im Zusammenhang mit der Sperrstunde steht.

Die jungen Leute, die regelmäßig freitags den Jugendclub besuchen, sind zwischen 16 und 22 Jahren. Sie sind froh, dass es den Jugendclub in Sulz gibt, wo sich nicht viele andere Ausgehmöglichkeiten anbieten. Bis auf Beschwerden wegen Lärm seien die Abende bisher immer friedlich verlaufen, so Teller. "Es ist erstaunlich, wie entspannt es dort zugeht", so die Jugendreferentin.

Für sie und für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Jugendclubs geht es jetzt vor allem darum, solch eine Situation in Zukunft zu vermeiden. "Wir setzen auf Deeskalation", so Teller. Dafür soll auch der Vorstand des Jugendclubs mit an den Tisch genommen werden.

Konzept tragfähig

Das Konzept des Jugendclubs sei tragfähig, daran werde im Grundsatz nicht gezweifelt, sagt Teller. Sie weiß, dass viele der Jugendlichen sich mit dem Club identifizieren. Deswegen gebe es dort auch keine Vandalismusprobleme, sagt die Jugendreferentin. Und, so hofft sie, auch keine Gewalt mehr.